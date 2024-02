Mercato - ASSE : «Ça m’a fait plus de mal que de bien», il balance sur son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Paul Bernardoni ne sera resté que six mois à l'ASSE, entre janvier et juin 2022. Mais durant son passage à Saint-Etienne, le portier aura vécu des émotions intenses. Le gardien est passé par toutes les émotions, mais a quitté les Verts sur une défaite en barrages face à l'AJ Auxerre. Le gardien est revenu sans filtre sur son passage.

Aujourd'hui à Yverdon Sport en Suisse, Paul Bernardoni garde en tête son passage à l'ASSE. Une aventure de six mois qui s'est soldée sur une descente en Ligue 2. Après une folle remontée, le club stéphanois avait buté, en barrages, sur l'AJ Auxerre. Une défaite frustrante puisqu'elle s'était conclue aux tirs au but. Près de deux ans après son départ de l'ASSE, Bernardoni a accepté de revenir sur son passage, et notamment sur sa signature.

Bernardo vide son sac

« J e pars à Angers. La première saison se passe bien. Et la deuxième, Moulin s’en va, il y a un nouveau coach. Je tombe malade à ce moment-là. Je suis resté deux mois alité. J’ai eu une mauvaise entente avec Baticle. Perrin et Dupraz ont connaissance que je souhaite partir. J’accepte ce challenge. Les trois-quarts des gens m’ont dit ‘qu’est ce que tu vas faire là-bas, ils sont condamnés ». Mais j’y croyais » a-t-il déclaré au cours du podcast La Voix des Gardiens .

Le barrage lui reste en travers de la gorge