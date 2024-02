Coup dur pour l'ASSE ? Il sort du silence

Arnaud De Kanel

A l'image de son rival et voisin, l'OL, l'ASSE poursuit sa belle embellie. Tombeurs d'Annecy samedi, les Verts pointent désormais à la quatrième place du classement et peuvent se mettre sérieusement à rêver d'une montée en Ligue 1. Tout n'a pas été parfait quand même puisque le capitaine Anthony Briançon est sorti prématurément. Son entraineur s'est montré rassurant.

L'ASSE est en pleine bourre. Vainqueurs de leur troisième match consécutif en Ligue 2 samedi, les hommes d'Olivier Dall'Oglio se retrouvent aux portes du podium, eux qui étaient pourtant englués en milieu de tableau il y a de cela quelques semaines. Les Verts se sont tout de même fait peur contre Annecy, Anthony Briançon en pole. Le capitaine n'a pas été en mesure de finir la rencontre. Son coach a donné de ses nouvelles et elles sont plutôt bonnes !

Dall'Oglio évoque «une petite douleur» pour Briançon

« C’est une petite douleur à l’adducteur pour Briançon, quand la fatigue se fait ressentir, elle arrive plus facilement. Ça n’a pas été un souci à gérer pour moi car quand je me retourne sur le banc, je sais que j’ai des gars derrière. Comme pour Micka' Nadé qui commençait à être fatigué et à souffrir physiquement en fin de match. Je me retourne, j’ai Léo (Pétrot) et que des joueurs prêts », a confié Olivier Dall'Oglio en conférence de presse. Briançon s'est également arrêté en zone mixte pour rassurer.

«Je ne suis pas spécialement inquiet»