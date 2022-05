Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Bernardoni reçoit un message fort sur sa situation !

Publié le 18 mai 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Auteur d'une seconde partie de saison décevante avec l'ASSE, où il a été prêté par Angers, Paul Bernardoni peut toutefois compter sur le soutien de Jérôme Alonzo.

Cet hiver, Pascal Dupraz a rapidement réclamé des renforts, y compris au poste de gardien de but. Bien qu'Etienne Green n'ait pas grand chose à se reprocher sur la première partie de saison, le technicien Haut-Savoyard voulait un portier d'expérience afin de lutter efficacement contre le maintien. Dans cette optique, Paul Bernardoni a débarqué sous la forme d'un prêt en provenance d'Angers, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Mais alors que l'ancien gardien de Nîmes n'est pas épargné par les critiques, Jérôme Alonzo le défend.

Alonzo monte au créneau pour Bernardoni