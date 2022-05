Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz a reçu de l'aide pour boucler un joli coup cet hiver !

Publié le 18 mai 2022 à 3h30 par Arthur Montagne

Interrogé sur l'arrivée de Falaye Sacko, Fousseni Diawara révèle que l'ASSE lui avait demandé son avis sur le défenseur malien.

Très actifs cet hiver, les Verts ont bouclé l'arrivée de sept joueurs dont celle de Falaye Sacko qui a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le défenseur malien s'est d'ailleurs rapidement imposé à l'ASSE avant de se blesser. Un gros coup dur pour Pascal Dupraz compte tenu du fait que Falaye Sacko avait stabilisé sa défense. L'ancien Stéphanois Fousseni Diawara avoue d'ailleurs avoir contribué à ce deal.

Fousseni Diawara a conseillé l'ASSE