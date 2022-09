Foot - Mercato - ASSE

Après le mercato, cette recrue dresse un terrible constat

Publié le 9 septembre 2022 à 23h15 par Dan Marciano

En difficulté depuis le début de la saison, l’ASSE se retrouve à la 19e place de Ligue 2, juste après avoir connu la descente. Laurent Batlles, arrivé au club, a fait venir pas moins de 11 joueurs au sein de son équipe afin de redresser la barre. Et l’une de ses recrues a lâché un terrible aveu après son arrivée…

L’AS Saint-Etienne connaît un début de saison difficile. En effet, les joueurs de Laurent Batlles, après avoir connu la descente de la Ligue 1, pointent actuellement à la 19e place du championnat. Malgré une victoire clinquante 5-0 contre Bastia, les Verts ne sont pas parvenus à enchaîner, avec un match nul contre le Pau FC lors de la dernière journée. Et l’une des recrues de Laurent Batlles a lâché un aveu terrible sur ce début de saison.

Mercato - ASSE : Arrivé cet été, Batlles lâche une grande révélation https://t.co/FeJgcaIy1L pic.twitter.com/sfzdQxzeIo — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

« On est tous arrivés à des moments différents, avec des états de forme différents »

Ainsi, dans des propos rapportés par Le Progrès , Thomas Monconduit, arrivé en provenance du FC Lorient, a évoqué les nombreuses arrivées au sein de l’effectif de l’ASSE, qui a connu pas moins de 11 recrues cet été. « C'est un championnat difficile, on est une équipe jeune et on ne peut pas s'attendre à gagner du jour au lendemain. L'équipe a changé à 70%, on est tous arrivés à des moments différents, avec des états de forme différents ».

« L’objectif à terme c’est de remonter »