Mercato - ASSE : A peine arrivé, il envoie un incroyable message

Arthur Montagne

En pleine galère en Ligue 2, l'ASSE poursuit son mercato ambitieux avec la volonté de se renforcer de façon drastique afin d'assurer son maintien et ainsi éviter une nouvelle relégation. Dans cette optique, après avoir enregistré le transfert de Gaëtan Charbonnier, le club du Forez vient d'officialiser l'arrivée de Denis Appiah qui affiche déjà ses ambitions.

Lanterne rouge de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne est en pleine crise. Englués dans une spirale négative, les Verts espèrent inverser la tendance lors de la seconde partie de saison. Pour cela, un mercato ambitieux est attendu et a d'ores et déjà débuté avec le transfert de Gaëtan Charbonnier qui débarque en qualité de joker en provenance de l'AJ Auxerre.

✍️ 𝐃𝐞𝐧𝐧𝐢𝐬 𝐀𝐩𝐩𝐢𝐚𝐡 est stéphanois jusqu'en 2025 ! 🤜🤛 Bienvenue chez les Verts, @DennisAppiahOff 😉 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 3, 2023

Appiah débarque à l'ASSE...

Et ce n'est pas tout puisque l'ASSE vient également d'annoncer la signature de Dennis Appiah. « En provenance du FC Nantes, le défenseur polyvalent s'est engagé aujourd'hui, mardi, en faveur de l'AS Saint-Étienne jusqu'en 2025 », explique le communiqué du club du Forez. Et le nouveau défenseur des Verts ne manque pas d'ambition.

... et réclame déjà «plus d’agressivité»