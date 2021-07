Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel aurait acté deux nouveaux départs !

Publié le 3 juillet 2021 à 1h45 par D.M.

Les dirigeants stéphanois se sont présentés devant la DNCG avec des garanties financières solides. L'ASSE compte notamment se séparer de plusieurs joueurs lors de ce mercato estival pour renflouer ses caisses.

L’ASSE traverse une période remplie d’incertitudes. Et pour cause, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont décidé de mettre le club stéphanois en vente et d'écouter les offres. L’arrivée d’un nouvel actionnaire est espérée dans les prochains mois, mais pour l’heure, les Verts doivent faire attention à leurs dépenses. Mais malgré une situation financière compliquée, l’ASSE est parvenue à rassurer la DNCG. Le club du Forez va donc pouvoir recruter, sans être encadré par le gendarme financier du football financer.

L'ASSE aurait planifié deux ventes

Mais comment l’ASSE est-elle parvenue à convaincre la DNCG ? Romain Molina est revenu sur l’audition des dirigeants stéphanois. Lors d’un live, le journaliste a indiqué que l’ASSE était parvenue à rassurer le gendarme financer du football français en assurant qu’elle allait se séparer de deux éléments lors de ce mercato estival. Le nom des joueurs concernés n’a pas filtré, mais des départs sont attendus dans les prochaines semaines. L’argent récolté grâce à la vente de Wesley Fofana a aussi permis à l’ASSE de passer l’obstacle DNCG sans encombre.