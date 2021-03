Foot - Mercato - AS Roma

Mercato - AS Roma : Cette sortie ahurissante sur Javier Pastore !

Publié le 25 mars 2021 à 22h55 par La rédaction

Alors que Javier Pastore est en grande difficulté depuis son arrivée à l’AS Roma, le président de l’écurie italienne a littéralement fracassé l’ancien parisien.