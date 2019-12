Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Pierre Ménès réagit au départ de Jardim

Publié le 29 décembre 2019 à 9h05 par G.d.S.S.

Dimanche soir, l’AS Monaco a officialisé le limogeage de Leonardo Jardim. Pierre Ménès a livré son sentiment sur ce nouveau départ du technicien portugais.

C’est officiel depuis maintenant quelques heures : Leonardo Jardim n’est plus l’entraîneur de l’AS Monaco. Victime des mauvais résultats d’ensemble de son équipe, qui pointe à la 7e place de Ligue 1, le technicien portugais a été remplacé par Robert Moreno. Et sur son compte Twitter , Pierre Ménès a réagi à cette éviction de Jardim : « Jardim viré pour la deuxième fois en un peu plus d’un an par Monaco, c’est déjà une forme de record. Maintenant il va falloir que l’équipe et le club trouvent une stabilité. C’est pas gagné », lâche Ménès.