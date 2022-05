Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : L’avenir de Ben Yedder déjà fixé ?

Publié le 22 mai 2022 à 22h32 par Bernard Colas

Dauphin de Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs de la saison en Ligue 1, Wissam Ben Yedder ne fermerait pas la porte à un départ, mais ses émoluments pourraient l’inciter à rester en Principauté.

Malgré sa fin de saison explosive en Ligue 1, l’AS Monaco doit se contenter de la troisième position du classement après son nul à Lens (2-2) ce samedi. L’heure est désormais aux vacances, et plusieurs joueurs sont en pleine réflexion pour leur avenir. C’est notamment le cas de Wissam Ben Yedder, qui n'écarte pas l'idée d'un départ malgré son contrat jusqu’en 2024. Mais d’après RMC , l’international français est encore loin d’un transfert en raison de son gros salaire (environ 650.000 euros par mois), qui lui ferme de nombreuses portes. Un moyen pour l’AS Monaco d’espérer conserver son attaquant, auteur de 32 buts cette saison toutes compétitions confondues.