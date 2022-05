Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi tout proche de boucler un premier coup XXL avec Dembélé !

Publié le 22 mai 2022 à 21h45 par La rédaction mis à jour le 22 mai 2022 à 21h50

Désireux de renforcer son secteur offensif, le PSG s’intéresse à Ousmane Dembélé, dont l’avenir pourrait se jouer dans les prochains jours. Et le club de la capitale semble toucher au but.

Alors que le Paris Saint-Germain a finalement réussi à prolonger le contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025, le club de la capitale va pouvoir se pencher sérieusement sur le mercato estival. Désireux de renforcer son effectif, le PSG cible de nombreux joueurs, notamment Ousmane Dembélé. Auteur d’une très bonne deuxième partie de saison avec le Barça, notamment en Liga où il a été le meilleur passeur avec 13 réalisations, le natif de Vernon pourrait rejoindre le champion de Ligue 1 librement à l’issue de son contrat, le 30 juin prochain. Si le FC Barcelone tente tant bien que mal de le prolonger, l’ailier se rapprocherait d’un retour en France, et la semaine à venir s'annonce décisive pour son avenir.

Dembélé se rapproche du PSG

Pour le podcast Tiempo de Juego , Helena Condis a évoqué le feuilleton Ousmane Dembélé. Selon les informations de la journaliste, si rien n’est encore joué pour l’avenir de l’international français, celui-ci se rapprocherait de plus en plus du Paris Saint-Germain. Le joueur de 25 ans n’a pas encore fait de choix en raison de l’implication de Xavi, qui tente de le faire rester au FC Barcelone. Toutefois, une ultime réunion est prévue cette semaine entre le Barça et l’agent de l’ailier, Moussa Sissoko, qui devrait être décisive dans ce dossier.