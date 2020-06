Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : L'annonce de Keita Baldé sur son avenir !

Publié le 20 juin 2020 à 19h50 par La rédaction

Après deux années difficiles à l’AS Monaco, Keïta Baldé (25 ans) ne semble pas abattu et a affiché ses ambitions pour la saison prochaine.