Mercato - AS Monaco : Coup de tonnerre pour Kovac !

Publié le 30 décembre 2021 à 18h27 par La rédaction mis à jour le 30 décembre 2021 à 18h28

Un an et demi après son arrivée sur le banc de l'AS Monaco, Niko Kovac aurait été démis de ses fonctions à la suite d'une réunion de sa direction.