Mercato - Arsenal : Les regrets de Willian sur son départ de Chelsea...

Publié le 27 février 2021 à 22h05 par La rédaction

Après sept ans de loyaux services du côté de Chelsea, Willian a traversé les rues de Londres pour rejoindre Arsenal l’été dernier. Pourtant, le Brésilien n’avait aucune intention de quitter les Blues.