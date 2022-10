Foot - Mercato - ASSE

Mercato : Après son transfert, il flambe à l'étranger et n'oublie pas l'ASSE

Publié le 31 octobre 2022 à 23h45

Arthur Montagne

En fin de saison dernière, après la relégation de l'ASSE en Ligue 2, Denis Bouanga a décidé de partir et a pris la décision de tenter sa chance en MLS puisqu'il a signé au Los Angeles FC. Mais il n'oublie pas pour autant les Verts qui galèrent depuis le début de saison.

L'été de l'ASSE aura été très agité. Et pour cause, après la relégation en Ligue 2, le club du Forez était dans l'obligation de céder ses joueurs importants dont les salaires ne pouvaient plus être assumés à l'échelon inférieur. C'est ainsi que Denis Bouanga a rejoint le Los Angeles FC en MLS. Mais le Gabonais reste attentif à la situation de l'ASSE.

«Je regarde aussi souvent Saint-Étienne»

« Quand je termine l’entraînement, il est à peu près 20 heures en France donc je regarde souvent les matchs de mon téléphone ou depuis la télé dans les vestiaires. Les matchs de Ligue des champions sont à midi ici, c’est un changement mais une fois qu’on s’y fait, ça va. On n’a pas le choix (rires). Je regarde aussi souvent Saint-Étienne, forcément, et Lorient », assure-t-il dans les colonnes du Parisien .

«C’est vrai que ce n’est pas comme à Sainté»