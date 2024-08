Mercato : Après son transfert à l'OM, il veut faire craquer Deschamps

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une seule et unique saison mitigée sous les couleurs du RC Lens, Elye Wahi va tenter de se relancer du côté de l’OM, qu’il a rejoint dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€. Mais l’attaquant âgé de 21 ans voit plus loin que cela et s’il n’est qu’un international espoir pour le moment, il espère bien être appelé par Didier Deschamps à l’avenir.

Après avoir eu la lourde tâche de remplacer Loïs Openda au RC Lens, c’est maintenant à Pierre-Emerick Aubameyang qu’Elye Wahi doit succéder. Parti à Al-Qadsiah, en Arabie Saoudite, l’international gabonais (77 sélections) a été remplacé par l’international espoir français (2 sélections). Ce dernier s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec l’OM, qui a dépensé 30M€ bonus compris afin de s’attacher ses services en provenance du RC Lens.

« On arrête tout, l’OM ça ne se refuse pas »

Malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens, c’est à l’OM qu’Elye Wahi voulait se relancer après une saison compliquée chez les Sang et Or. « Quand il a appris que l’OM était intéressé, sa première phrase a été : On arrête tout, l’OM ça ne se refuse pas. Il ne voulait aller que là-bas et suivait les discussions pour savoir si ça allait se faire. Aujourd’hui, il est vraiment très heureux », a confié un intime d’Elye Wahi au journal Le Parisien.

« Il vise la sélection »

Les objectifs de l’attaquant âgé de 21 ans ne s’arrêtent pas à ceux avec l’OM. Par ses performances à Marseille, Elye Wahi espère prouver qu’il a les qualités pour être appelé par Didier Deschamps en équipe de France. « Il veut marquer les esprits en France. Aujourd’hui, il est international Espoir (2 sélections), mais il vise la sélection. À Marseille, il veut montrer qu’il est capable de faire mieux qu’à Lens, mais il est aussi conscient qu’il n’a pas le droit à l’erreur », a ajouté un de ses proches.