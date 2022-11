Mercato : Après son départ de Manchester, Ronaldo annonce la couleur

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo n’est plus un joueur de Manchester United depuis quelques heures. De passage en conférence de presse après la victoire du Portugal face au Ghana jeudi soir (3-2), Ronaldo s’est brièvement confié sur sa situation personnelle en faisant passer un message clair.

Mardi soir, le feuilleton Cristiano Ronaldo a connu un rebondissement retentissant. Alors qui lui restait six mois sur son contrat avec Manchester United, les Red Devils ont annoncé la rupture du bail en question de Ronaldo, faisant de lui un joueur libre de tout contrat et surtout de s’engager avec le club de son choix.

«Ce chapitre Manchester United est clos»

Depuis, Cristiano Ronaldo ne s’était pas publiquement livré à ce sujet. Buteur avec le Portugal pour le match d’ouverture de la sélection au Mondial du Qatar face au Ghana (3-2), Cristiano Ronaldo s’est brièvement confié lors d’une conférence de presse qui n’a duré que le temps de deux questions. « Le plus important c'est d'avoir gagné. Ce chapitre (Manchester United) est clos. Je suis totalement focalisé sur le Mondial ».

«Le reste n'importe pas, il n'y a que la Seleção»