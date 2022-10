Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Après son craquage, Cristiano Ronaldo lâche un gros message

Publié le 22 octobre 2022 à 15h45

Mis à l’écart pour le choc de ce samedi en Premier League entre Manchester United et Chelsea après avoir refusé d’entrer sur le terrain face à Tottenham cette semaine, Cristiano Ronaldo a tenu à encourager ses coéquipiers sur les réseaux sociaux pour la rencontre à venir. Suffisant pour arranger sa situation chez les Red Devils ?

La rupture est désormais totale entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. En manque de temps de jeu cette saison sous les ordres d’Erik ten Hag, le Portugais ne parvient plus à cacher son agacement et s’est fait remarquer cette semaine en refusant d’entrer en jeu face à Tottenham, puis en quittant le stade Old Trafford avant le coup de sifflet final. De quoi entraîner sa mise à l’écart de l’effectif pour le choc face à Chelsea samedi.

« Parfois la tension du moment prend le dessus »

« Comme je l'ai toujours fait tout au long de ma carrière, j'essaie de vivre et de jouer respectueusement avec mes collègues, mes adversaires et mes entraîneurs. Cela n'a pas changé , a réagi Cristiano Ronaldo sur ses réseaux sociaux après l’annonce de sa sanction. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible et parfois la tension du moment prend le dessus. En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur à Carrington (le centre d’entraînement de MU, ndlr) soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n'importe quel match. »

