Mercato : Après son arrivée à Manchester, le clan Ronaldo s’en prend encore à Ancelotti !

Publié le 29 août 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors qu’une controverse avait eu lieu après l’annonce de Carlo Ancelotti de ne pas avoir un intérêt dans le retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, ce qui avait fait réagir la compagne du Portugais, Georgina Rodriguez a une nouvelle fois piqué l’entraîneur italien.

Dans l’après-midi de vendredi, Manchester United a annoncé le retour de Cristiano Ronaldo bien que sa visite médicale n’avait alors pas été passée avec succès et qu’il fallait toujours trouver un accord avec son entourage au niveau de son futur contrat qui devrait le lier aux Red Devils pour les deux prochaines saisons. De quoi mettre fin au feuilleton Cristiano Ronaldo qui a successivement été envoyé au Real Madrid, au PSG et plus récemment à Manchester City. Cependant, Ronaldo a finalement rejoint Manchester United. Une nouvelle que n’a pas manqué de commenter sa compagne Georgina Rodriguez sur Instagram .

« J'espère qu'Ancelotti ne niera pas cela aussi »