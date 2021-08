Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare une folie avec ou sans Mbappé !

Publié le 29 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Que Kylian Mbappé décide ou non de quitter le PSG avant la clôture officielle du mercato estival, une donnée semble très claire dans l’équation : le Qatar s’est donné les moyens cet été de pouvoir aligner une attaque de feu. Explications.

Si le PSG a réalisé un mercato estival particulièrement impressionnant dans le sens des arrivées avec les signatures de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, il reste un feuilleton capital à régler dans les prochains jours : le cas Kylian Mbappé. L’attaquant tricolore n’a plus qu’une année de contrat au PSG, et il souhaite pouvoir rejoindre dès maintenant le Real Madrid. Mais avec ou sans Mbappé, le Qatar a offert des moyens XXL à Mauricio Pochettino…

Le PSG aura dans tous les cas une équipe colossale

En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont réussi cet été à renforcer le PSG à l’ensemble des postes avec des recrues d’envergure internationale, ce qui sera un atout certain dans la course à la Ligue des Champions. Par ailleurs, même si Mbappé venait à partir, le secteur offensif du PSG aurait toujours très fière allure avec le recrutement de Lionel Messi mais également les présences de Neymar, Angel Di Maria ou encore Mauro Icardi, et surtout si les dirigeants franciliens réussissent l’énorme coup Erling Haaland en toute fin de mercato. En clair, même si Mbappé part, le Qatar a préparé du lourd pour que le PSG fasse une grosse saison.