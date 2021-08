Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà comment Donnarumma a été convaincu pour Paris…

Publié le 29 août 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Gianluigi Donnarumma, qui fait partie des grosses recrues du mercato estival au PSG, semble avoir été largement convaincu par son compatriote Marco Verratti de débarquer au Parc des Princes.

Interrogé en juillet dernier sur le rôle important de Marco Verratti dans son arrivée au PSG, Gianluigi Donnarumma avait lâché une réponse claire : « Avec Marco Verratti, nous avons parlé pendant l'Euro et il était très heureux que je vienne ici, et il m'a félicité. Je suis aussi très heureux de l'avoir rejoint », indiquait alors le gardien italien, recruté libre par le PSG puisqu’il était arrivé en fin de contrat au Milan AC. Et Verratti confie avoir eu un impact important sur sa décision…

« Je lui ai parlé en bien du PSG »