Mercato : Après l’OM, le PSG connaît le verdict !

Ayant marqué les esprits à l’OM pendant une saison de prêt, William Saliba fait à présent les beaux jours d’Arsenal au point où le PSG se serait penché sur sa situation. Cependant, l’objectif serait inaccessible à l’instant T pour les dirigeants du Paris Saint-Germain. Explications.

En 2021/2022, l’OM a pu profiter l’espace d’une saison, à savoir le temps du prêt convenu avec Arsenal, de William Saliba. Et depuis, après avoir marqué le club phocéen quand bien même son passage fut court, Saliba brille à Arsenal.

Le PSG lorgnerait William Saliba

Devenu incontournable dans le onze de départ de Mikel Arteta, William Saliba a signé une prolongation de contrat jusqu’en juin 2027 l’été dernier. De quoi faire plier le PSG qui s’intéresserait à son profil depuis quelque temps selon le journaliste Ben Jacobs ? Pas vraiment. Cependant, le Paris Saint-Germain se lancerait dans une mission quasi impossible avec l’international français.

«Il est la propriété d'Arsenal pour l'avenir prévisible et ils en sont ravis»