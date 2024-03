Le PSG lui ferme la porte, un transfert surprise en coulisses ?

Thomas Bourseau

Passé par le FC Barcelone entre 2014 et 2017, Luis Enrique serait dans le viseur du Barça pour remplacer Xavi Hernandez la saison prochaine et ce, bien qu’il n’ait déposé ses valises au PSG que l’été dernier. Mais Julian Nagelsmann, qui ne s’est pas mis d’accord avec le Paris Saint-Germain en 2023, pourrait bien lui faire une fleur…

Julian Nagelsmann semble avoir été tout proche de prendre la suite de Christophe Galtier à la tête de l’effectif du PSG l’été dernier. Il a même été question d’un tandem avec Thierry Henry, qui est depuis devenu le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Pour sa part, Nagelsmann a hérité de la succession d’Hans-Dieter Flick à la Mannschaft .

Le PSG ne trouve pas d’accord avec Nagelsmann, l’Allemand est la clé du dossier Enrique ?

Néanmoins, après avoir manqué de se mettre d’accord avec la direction du PSG à la dernière intersaison, Julian Nagelsmann pourrait bien sauver la mise du club de la capitale. Et pour cause, comme L’Équipe et la Cadena SER l’ont confié tour à tour cette semaine, Luis Enrique ferait tourner des têtes du côté du FC Barcelone qui sera orphelin de coach avec le départ annoncé de Xavi Hernandez au terme de l’exercice. Et maintenant ?

«Le FC Barcelone serait également intéressé par Nagelsmann»