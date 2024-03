«Il ne partira pas», le PSG reçoit une réponse pour le successeur de Mbappé

Thibault Morlain

Quand il s’agit d’évoquer la succession de Kylian Mbappé au PSG, le nom de Rafael Leao apparait rapidement. Aujourd’hui au Milan AC, le Portugais est annoncé comme le remplaçant idéal de l’international français à Paris. Mais encore faut-il réussir à le faire quitter le club lombard lors du prochain mercato estival. Et visiblement, boucler le transfert de Leao pourrait bien être plus compliqué que prévu.

Dans les mois à venir, une question va animer l’actualité du PSG : qui sera le successeur de Kylian Mbappé. L’international français a averti sa direction de son futur départ et il pourrait rejoindre le Real Madrid. A Paris, Mbappé va laisser un énorme vide que le club de la capitale devra tenter de combler lors du mercato estival. Un transfert XXL est ainsi attendu au PSG cet été et l’option Rafael Leao (Milan AC) pourrait être la solution.

«Pas le bon moment pour partir »

Les rumeurs sont nombreuses à propos d’un transfert de Rafael Leao au PSG cet été. Mais voilà que Gianluca Di Marzio est venu jeter un froid sur ce scénario. En effet, pour Wett Freunde , le journaliste italien a assuré : « Rafael Leao est lié à d’autres clubs chaque été, mais son cas ressemble beaucoup à celui de Lautaro Martinez. Les deux joueurs aimeraient beaucoup rester à Milan et à l’Inter. Ce n’est pas le bon moment pour partir. Rafael Leao a publié récemment un livre intitulé « Smile ». Le titre du libre dit déjà qu’il est heureux ici à Milan. Il adorerait rester dans cette ville. Il aime la mode, la musique. C’est un ami des musiciens et des rappeurs. Il a trouvé son monde ici à Milan et ne veut pas le quitter. Après, ça dépend ».

