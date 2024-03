Mbappé : Luis Enrique met en danger le PSG !

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé a disputé l’intégralité de la dernière rencontre du PSG en Ligue des Champions, c’est une autre histoire en ce qui concerne la Ligue 1. En effet, Luis Enrique n’a pas hésité à se priver du Français, comme face à l’AS Monaco en le remplaçant dès la mi-temps. Une gestion étonnante de la part de l’entraîneur du PSG qui pourrait ne pas être sans conséquences.

Préparant d’ores et déjà la saison prochaine selon ses dires, Luis Enrique habitue le PSG à jouer sans Kylian Mbappé. Pour cela, l’Espagnol n’hésite pas à remplacer sa star très tôt en Ligue 1. Face à Monaco, Mbappé est ainsi sorti dès la mi-temps. De quoi susciter de nombreuses réactions. William Gallas y a été de la sienne, prévenant alors le PSG de possibles risques.



Mbappé : Le pacte qui va sauver le PSG https://t.co/4TTvYGVkWf pic.twitter.com/Ausg1PBCqD — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

« Tout peut arriver »

Interrogé par MadeInFoot sur la gestion de Kylian Mbappé, William Gallas a tenu à mettre en garde Luis Enrique et le PSG, lâchant : « Luis Enrique et le PSG doivent faire attention en remplaçant rapidement Kylian Mbappé. Il doit y avoir une communication entre les matchs. Si vous ne parlez pas à vos joueurs et les faites sortir à la mi-temps, tout peut arriver ».

« Il est compréhensible que Mbappé soit contrarié »