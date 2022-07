Mercato : Après l’échec Mbappé, le Real Madrid prêt à boucler le retour de Ronaldo ?

Foot - Mercato

Cristiano Ronaldo aimerait une nouvelle tourner la page Manchester United et compterait rejoindre un club évoluant en Ligue des champions la saison prochaine. Néanmoins, bien que le Real Madrid ait manqué le coche avec Kylian Mbappé, il ne faudrait pas compter sur une offensive du club merengue pour le Portugais.

De 2009 à 2018, Cristiano Ronaldo a brillé au Santiago Bernabeu en remportant un tas de trophées dont quatre Ligues des champions et quatre Ballons d’or. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin et Ronaldo a fait le choix de se lancer un nouveau challenge à l’été 2018 en signant en faveur de la Juventus. Depuis, des rumeurs refont occasionnellement surface concernant un éventuel retour de Ronaldo à la Casa Blanca.

Et cela a été récemment le cas puisque Cristiano Ronaldo aurait informé ses dirigeants qu’il cultiverait le désir de bénéficier d’un bon de sortie cet été pour quitter Manchester United. Néanmoins, le journaliste Nuno Luz, qui s’est dernièrement entretenu avec Marca, a affirmé que le Real Madrid n’était pas une option viable pour un transfert de Cristiano Ronaldo cet été. « Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont les conditions financières pour le signer. Le Real Madrid n'en veut pas et Barcelone serait la dernière possibilité ».

Real Madrid ❌@pedromsepulveda says he doubts Real Madrid would opt to move for Cristiano Ronaldo in this transfer window. 🇵🇹 pic.twitter.com/WSbCnkyKY6