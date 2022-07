Foot - Mercato

Mercato : PSG, Chelsea... Cristiano Ronaldo est dos au mur pour son avenir

Publié le 14 juillet 2022 à 21h30 par Thomas Bourseau

Contractuellement engagé jusqu'en juin 2023 à Manchester United, Cristiano Ronaldo n'aurait pas la moindre volonté de poursuivre chez les Red Devils la saison prochaine, afin de vivre son rêve de remporter une nouvelle fois la Ligue des champions. Néanmoins, le PSG et Chelsea ont passé leur tour et la star de Manchester United n'aurait plus que l'option Bayern Munich à disposition.

Certes, lors d’une interview accordée à Sky Sports en juin dernier, Cristiano Ronaldo révélait avoir la ferme intention d’aller au bout de son contrat courant jusqu’en juin 2023 et de gagner des trophées la saison prochaine avec Manchester United. Chose que le Portugais n’a pas eu l’occasion de faire lors de l’exercice précédent. Outre la saison blanche des Red Devils, Cristiano Ronaldo n’a pas pu qualifier son équipe pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Ce qui pourrait sceller le glas de sa deuxième aventure à Old Trafford.

Manchester United ne veut pas le laisser partir

En effet, d’après différents médias, Cristiano Ronaldo aurait déjà demandé un bon de sortie aux dirigeants de Manchester United qui n’auraient pour leur part, pas la moindre intention de laisser filer. Et c’est en effet ce que son nouvel entraîneur Erik Ten Hag a fait savoir en conférence de presse lundi. « Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre. Il est dans nos plans. Il n’est pas avec nous à cause de problèmes personnels. Nous planifions cette saison avec Cristiano Ronaldo. Comme le rendre heureux ? Je ne sais pas. J’ai hâte de travailler avec lui » . Selon les informations de Matteo Moretto, Manchester United camperait sur ses positions et refuserait bel et bien de laisser partir Ronaldo, cultivant le désir de conserver son numéro 7 jusqu’à la fin de son contrat.

Cristiano Ronaldo ya NO es una opción para el Chelsea.▪️Confirmamos lo que se avanzó, Tuchel no ha dado el OK a esa operación. ▪️Los Blues tienen otras prioridades▪️Hay una oferta asombrosa de Arabia, pero el jugador quiere seguir en Europa. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 14, 2022

Chelsea n’est plus une option pour Ronaldo

À en croire The Daily Mail, Thomas Tuchel et le co-propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, auraient eu une discussion dernièrement sur le mercato des transferts des Blues . Et pour ce qui est de Ronaldo, Thomas Tuchel n’aurait pas donné son feu vert pour le recrutement de la star de Manchester United. Relevo confirme la tendance en soulignant que le comité de direction de Chelsea aurait tout simplement priorités sur le marché des transferts après le transfert de Raheem Sterling.

Refus du PSG, le Bayern seule piste viable de Ronaldo ?