Foot - Mercato

Mercato : Après le PSG, Pochettino se lâche sur son avenir

Publié le 13 novembre 2022 à 07h00

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino est sans club depuis son éviction du PSG au printemps dernier. Annoncé du côté de l’Angleterre pour prendre les rênes des Three Lions, Pochettino avoue ressentir le besoin d’avoir un projet sportif équivalent de celui qu’il a connu au Paris Saint-Germain.

Ces dernières années, Mauricio Pochettino a entraîné au plus haut niveau européen, que ce soit avec Tottenham où il avait atteint la finale de la Ligue des champions au printemps 2019 ou au PSG où il s’est hissé jusqu’au dernier carré de la C1 en 2021. Cependant, en raison de résultats jugés insuffisants, Pochettino a été remercié par le PSG en fin de saison dernière.

«Rares sont les chanceux qui peuvent s'engager dans un projet à moyen ou long terme»

Pour ce qui est de la suite de sa carrière, Mauricio Pochettino est annoncé à la tête de la sélection anglaise. L’occasion pour lui de se confier sur son avenir à Relevo . « Il est très difficile de parler de projets dans le football aujourd'hui. Rares sont les chanceux qui peuvent s'engager dans un projet à moyen ou long terme, il y a de plus en plus d'exigences et de moins en moins de patience dans les clubs. L'objectif principal est de gagner et, en même temps, de créer une structure qui vous donne le soutien nécessaire pour la maintenir ».

«Après avoir été dans un club avec Mbappé, Messi, Neymar... C'est normal qu'on cherche à maintenir le niveau»