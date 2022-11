Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le «nouveau Neymar» lance un énorme appel du pied

Publié le 12 novembre 2022 à 19h10

Axel Cornic

Inconnu il y a quelques mois encore, Endrick est en train de se faire un nom dans la planète football. Considéré comme le nouveau prodige du football brésilien, le tout jeune attaquant de Palmeiras est annoncé dans le viseur des plus grands clubs du monde et cela serait notamment le cas du Paris Saint-Germain.

Endrick Felipe Moreira de Sousa, plus connu sous le nom d’Endrick, est le nouveau joyau que le Brésil pourrait offrir au monde. A seulement 16 ans, il est déjà l’un des joueurs les plus suivis du championnat et cela n’a pas échappé aux grands d’Europe.

Une bataille royale va se déchainer

Le PSG aurait déjà pris les devants, puisque plusieurs sources assurent qu’Endrick aurait déjà visité les installations du club parisien. Mais la concurrence s’annonce féroce, puisque Chelsea ou encore le Real Madrid seraient également sur le coup.

« Si une bonne proposition arrive pour mon avenir et ma famille... »