Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos dégaine une offre pour le «nouveau Neymar», il est mis sous pression

Publié le 12 novembre 2022 à 07h30

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Considéré comme le « nouveau Neymar », Endrick attise les convoitises dans toute l’Europe. Le PSG le suit de près et aurait déjà proposé 45M€, une offre refusée par Palmeiras. Le club de la capitale serait prêt à mettre 60M€, tout comme Chelsea qui aurait, pour le moment, la préférence du crack de 16 ans.

Christophe Galtier attend toujours un attaquant. Luis Campos en a conscience et explore déjà plusieurs pistes, le PSG devrait bouger sur ce dossier d’ici le mercato hivernal. Mais dans le même temps, le conseiller sportif parisien prépare le futur et suit de près les performances d’Endrick. A seulement 16 ans, l’attaquant de Palmeiras brille au Brésil et attise les convoitises des plus grosses écuries européennes. A tel point que le PSG n’a pas perdu de temps pour dégainer.

Le PSG s’est vu refuser une offre de 45M€

Selon les informations d’ ESPN , le PSG aurait fait une première offre de 45M€ pour s’attacher les services d’Endrick. Une proposition refusée par Palmeiras qui espère plus d’argent afin de laisser partir sa pépite. Surtout que dans le même temps, Chelsea, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone espèrent s’offrir celui qui est surnommé le «nouveau Neymar». Même si le PSG a un petit avantage… « J’aime regarder le PSG, Mbappé est très fort, Messi, Marquinhos, des joueurs de classe. Neymar est un joueur que j’aime beaucoup ! Comme je vous disais, j’adore les regarder pour m’inspirer », expliquait Endrick dans un entretien accordé à So Foot.

Mercato - PSG : Luis Campos est passé à l’action pour le «nouveau Neymar» https://t.co/RXThAsJb06 pic.twitter.com/ObRfaVst0N — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

Endrick a déjà une préférence