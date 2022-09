Foot - Mercato

Après le PSG et l’OM, Pochettino et Sampaoli se retrouvent déjà

Publié le 10 septembre 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

Bien qu’ils soient sans club et ayant entrainé des équipes historiquement rivales, Mauricio Pochettino et Jorge Sampaoli postuleraient pour le même poste de coach, à savoir le FC Séville. Le club andalou serait sur le point de se séparer de Julen Lopetegui et les décideurs de Séville penseraient à la fois à Pochettino et Sampaoli.

Pour des raisons différentes, Mauricio Pochettino et Jorge Sampaoli n’ont pas démarré la nouvelle saison sur les bancs du PSG et de l’OM. Pour ce qui est de l’ex-coach parisien, la direction du Paris Saint-Germain a décidé de lancer un nouveau projet sans l’ex-directeur sportif Leonardo et sans lui. Depuis, Pochettino est sans club et a notamment été annoncé du côté de Chelsea, en vain. Pour ce qui est de Jorge Sampaoli, l’Argentin n’était tout simplement pas satisfait du début de mercato estival opéré par le président Pablo Longoria et a de lui-même fait le choix de quitter l’OM.

Pochettino recalé par Chelsea, Sampaoli proche d’un retour à Séville

Et maintenant ? Comme souligné ci-dessus, Mauricio Pochettino aurait discuté cette semaine avec les propriétaires de Chelsea pour succéder à Thomas Tuchel selon The Athletic et d’autres médias anglais. Pour autant, les Blues ont privilégié l’option Graham Potter. Pour Jorge Sampaoli, il semblerait qu’un retour au FC Séville soit une véritable possibilité puisque selon El Chiringuito , les discussions avec le club andalou auraient débouché sur une offre de contrat que Sampaoli serait enclin à accepter.

Mercato - OM : Cette recrue de Longoria lâche un message fort après son transfert https://t.co/HJ8m4FhK3f pic.twitter.com/Vxl1yigcif — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

Sampaoli et Pochettino se battent pour Séville