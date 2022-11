Foot - Mercato

Mercato : Après la décision tonitruante de Ten Hag, Ronaldo a tranché pour son avenir

Finalement resté à Manchester United, Cristiano Ronaldo a commencé la saison sur le banc avant de retrouver sa place dans le onze de départ. Même si Erik ten Hag l’a relancé, l’international portugais voudrait toujours quitter le club mancunien. Les dirigeants des Red Devils s’attendraient même à son départ dès cet hiver.

Une saison et puis s’en va ? Lorsque Cristiano Ronaldo a fait son grand retour à Manchester United, tout le monde ou presque le voyait finir sa carrière chez les Red Devils . Même si le Portugais a réalisé un bel exercice, cela n’aura pas suffi pour qualifier Manchester United en Ligue des Champions. Résultat, Ronaldo a demandé à quitter le club, lui qui souhaite absolument disputer la C1. Jorge Mendes a scruté le marché des transferts mais l’ancien attaquant de la Juventus est resté en Angleterre.

Remplaçant pendant un bout de temps en début de saison, Cristiano Ronaldo a fini par sortir de ses gonds. Le Portugais a quitté le stade avant la fin du match contre Tottenham, ce qui lui a valu une sanction. Pour autant, Erik ten Hag l’a rapidement réintégré au groupe de Manchester United. Mais même si Cristiano Ronaldo est performant, son avenir pourrait bien s’écrire ailleurs que chez les Red Devils.

News Choupo-Moting: #MUFC is seriously interested in a transfer in winter, they have inquired about him. He's a candidate to replace #Ronaldo. Manchester bosses expect him to leave in winter. But: Choupo will stay! Talks about a new contract after the World Cup. @SkySportDE 🇨🇲