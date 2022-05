Foot - Mercato

Mercato : Après Gabriel, Arsenal veut recruter une autre star du LOSC !

Publié le 19 mai 2022 à 18h05 par Thomas Bourseau

Après Gabriel en 2020, Arsenal serait prêt à une nouvelle fois piocher dans l’effectif du LOSC en parvenant à attirer Jonathan David à l’intersaison.