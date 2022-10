Foot - Mercato

Mercato : Après ce départ retentissant, le RC Lens met les choses au clair

Publié le 10 octobre 2022 à 01h30

Pierrick Levallet

En Ligue 2 il y a encore quelques années, le RC Lens est désormais bien établi en Ligue 1. Le travail du directeur sportif Florent Ghisolfi y est en grande partie pour quelque chose. Mais ce dernier a rejoint l’OGC Nice. Le RC Lens est donc à la recherche d’un nouveau directeur sportif. Et ce dimanche, Arnaud Pouille a fait un point sur ce dossier.

Dans le haut de tableau de la Ligue 1 cette saison, le RC Lens bénéficie d’un énorme succès. Si le travail de Franck Haise y est pour quelque chose, le directeur sportif Florent Ghisolfi est également en grande partie responsable de cette situation. Néanmoins, ce dernier a quitté les Sang et Or et s’est engagé avec l’OGC Nice. Une véritable surprise pour le RC Lens, comme Arnaud Pouille l’a révélé.

Le départ de Ghisolfi, «une surprise» pour le RC Lens

« Le départ de Ghisolfi ? Oui ça a été une surprise. Après, Florent est là ce soir hein. Il est encore là et ce sera son dernier match. Cela fait partie des choses qui arrivent, vous savez, le club a 120 ans. Il y a eu je ne sais combien de présidents, de coachs, de responsables sportifs. Cela fait partie des choses qui arrivent. Je l’ai dit en conférence de presse cette semaine. Je le remercie pour ce qu’il a fait. Bon vent à lui et puis je suis heureux qu’il soit là ce soir » a annoncé le directeur général du RC Lens au micro de Prime Video .

Thil devait partir avec Ghisolfi, le RC Lens l’a retenu

Au départ, Florent Ghisolfi ne devait pas arrivé les mains vides à l’OGC Nice puisqu’il devait débarquer avec Grégory Thil, son responsable de la cellule de recrutement. Mais finalement, le RC Lens a réussi à conserver ce dernier. Arnaud Pouille a d’ailleurs été interrogé sur le sujet. « Comment on a fait pour conserver Grégory Thil qui avait pourtant signé à Nice ? Je le salue chaleureusement, il est devant sa télé, il nous regarde. On essaie d’être persévérant et convaincant » a-t-il déclaré.

Une annonce prévue prochainement pour le successeur de Ghisolfi