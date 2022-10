Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Pour oublier ce gros départ, le RC Lens tente un coup de génie

Publié le 5 octobre 2022 à 19h30

Arthur Montagne

C'est désormais officiel, le RC Lens a perdu son directeur sportif. Florent Ghisolfi a effectivement rejoint l'OGC Nice où il remplace Julien Fournier. Un sacré coup dur pour les Sang-et-Or qui perdent l'architecte de leur projet. Mais pour le remplacer, les Lensois ont déjà une idée précise.

C'est un sacré coup dur pour le RC Lens. En effet, le club artois vient de perdre son directeur sportif Florent Ghisolfi. Ce dernier, en poste depuis trois ans, est l'un des principaux architectes du renouveau des Sang-et-Or qui sortent de deux très belles saisons depuis leur retour en L1 et qui sont désormais en course pour une qualification européenne. A l'origine de l'arrivée de Franck Haise ou encore des transferts de Jonathan Clauss et Seko Fofana, Florent Ghisolfi a rejoint l'OGC Nice où il remplace Julien Fournier.

Mercato : Vers une catastrophe pour le RC Lens ? https://t.co/0UduNeseJp pic.twitter.com/5Cmta7gNOH — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

Lorenzi pour remplacer Ghisolfi ?

Par conséquent, le RC Lens a désormais la lourde tâche de trouver un nouveau directeur sportif. Et selon les informations de Foot Mercato , les Lensois souhaiteraient attirer Grégory Lorenzi. L'actuel directeur sportif du Stade Brestois semble posséder le profil idéal pour succéder à Florent Ghisolfi. A l'origine de jolis coups, à l'image de Romain Faivre, Ibrahima Diallo ou encore Romain Perraud, Lorenzi a largement contribué au fait que Brest se soit installé durablement en Ligue 1, le tout avec un budget très limité.

«Je pars avec le sentiment du devoir accompli»