Mercato : Vers une catastrophe pour le RC Lens ?

Directeur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi est l'un des principaux artisans du retour des Sang-et-Or sur le devant de la scène. Cependant, le dirigeant va finalement s'engager avec l'OGC Nice. Un très gros coup dur pour les Lensois comme l'explique Daniel Riolo.

De retour en Ligue 1 en 2020, le RC Lens ne cesse d'impressionner. Septièmes à deux reprises, les Sang-et-Or réalisent une nouvelle saison excellente et semblent idéalement placés pour lutter pour une qualification européenne. Une réussite notamment incarnée par Florent Ghisolfi. Le directeur sportif lensois est à l'origine de nombreux transferts très intelligents, mais également de l'arrivée de Franck Haise sur le banc du RC Lens. Un travail qui n'est pas passé inaperçu puisque l'OGC Nice, en quête d'un directeur sportif, a misé sur Florent Ghisolfi selon L'EQUIPE . Un très gros coup dur pour les Lensois comme le souligne Daniel Riolo.

« Il y a un marché des directeurs sportifs aujourd’hui. C’est celui qui arrive à faire la constitution du puzzle et Ghisolfi a fait un travail formidable à Lens. Il a fait d’une équipe de Ligue 2 une équipe qui joue les premières places en Ligue 1. Si Nice veut quelqu’un de compétent, c’est normal qu’ils aillent le chercher. Ils ont de l’argent, on peut donc dire qu’ils le délogent en le payant plus », lance-t-il au micro de RMC .

