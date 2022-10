Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Fofana, Haise... Il veut dépouiller le RC Lens

Publié le 8 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Depuis sa remontée en Ligue 1, le RC Lens comme l'une des principales équipes du championnat de France. Une réussite possible grâce à Franck Haise, l'entraîneur, mais aussi Florent Ghisolfi, la tête pensante qui occupait le rôle de directeur sportif. Mais voilà que ce dernier vient de quitter le RC Lens pour s'engager avec l'OGC Nice. Un coup de tonnerre chez les Sang et Or qui pourrait avoir certaines répercussions. Et pas des moindres...

Bien que le mercato soit actuellement fermé, le RC Lens vient d'enregistrer une très grosse perte. En effet, les Sang et Or ont annoncé le départ de leur directeur sportif : Florent Ghisolfi. Si le club nordiste en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui, étant à la base de la construction de l'équipe actuelle. Ghisolfi a donc fait ses valises, signant avec l'OGC Nice. Et sur la Côte d'Azur, il n'est pas exclu qu'il aille piocher du côté du RC Lens.

Chiper Seko Fofana au RC Lens...

Ces derniers jours, il était alors expliqué que Florent Ghisolfi pourrait notamment être tenté de recruter un certain Seko Fofana. Capitaine du RC Lens, l'Ivoirien a récemment prolongé jusqu'en 2025, mais cela pourrait ne pas empêcher son futur départ. Le nouveau directeur du RC Lens pourrait alors en profiter pour s'offrir Fofana, dont il est très proche. Chez les Aiglons, il pourrait notamment venir pour pallier le futur départ de Khéphren Thuram.

... et Franck Haise ?

Mais voilà que Florent Ghisolfi pourrait ne pas s'arrêter. Il pourrait encore dépouiller le RC Lens et de quelle manière. En effet, selon les informations du 10sport.com, si l'OGC Nice venait à changer d'entraîneur dans les mois à venir, Franck Haise est l'un des noms cochés, au même titre que Régis Le Bris, actuellement sur le banc de Lorient. Haise pourrait-il alors lui aussi suivre Ghisolfi à Nice ? Aujourd'hui, c'est Lucien Favre qui est en poste chez les Aiglons, mais le Suisse est très loin d'être indéboulonnable...