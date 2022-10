Foot - Mercato

Mercato : Annoncé au PSG, Cristiano Ronaldo se fait encore recaler pour son transfert

Publié le 27 octobre 2022 à 08h10

Depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo vit un véritable calvaire à Manchester United. Afin de se sortir de sa situation, le Portugais n’exclurait pas l’idée d’un départ en janvier et il est régulièrement annoncé du côté de Naples. Cependant, le directeur sportif du club italien a fermé la porte à l’attaquant de 37 ans.

Rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo à Manchester United. Le Portugais traverse un véritable calvaire sous les ordres d’Erik ten Hag. L’attaquant de 37 ans ne fait plus l’unanimité aux yeux du Néerlandais et est régulièrement mis sur le banc. Alors que son contrat expire en juin prochain, Cristiano Ronaldo n’exclurait pas l’idée d’un départ en janvier prochain. Et il aurait une option claire.

Ronaldo annoncé à Naples

Recalé par le Bayern Munich et Chelsea, Cristiano Ronaldo est annoncé assez régulièrement du côté de Naples. Le pensionnaire de Serie A pourrait se tourner vers l’ancien attaquant de la Juventus pour se renforcer offensivement et se donner de meilleures chances de réaliser ses objectifs. Toutefois, Cristiano Giuntoli a fermé la porte.

«Nous ne signerons aucun joueur en janvier»