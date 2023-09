Mercato : Annoncé à l’OM, son transfert avorté est dévoilé

Benjamin Labrousse

Cet été, l’OM s’est distingué sur le marché des transferts avec l’arrivée de nombreux joueurs aux profils différents. Le club phocéen a misé sur des joueurs d’expériences comme Pierre-Emerick Aubameyang, et aurait aimé recruter le défenseur marocain Romain Saïss. L’ancien joueur d’Angers également dans le viseur du RC Lens, a vu son transfert vers Rennes annulé dans les derniers instants du mercato.

Le mercato estival est souvent composé d’histoires rocambolesques. Cet été, plusieurs clubs français comme l’OM et le PSG ont été très actifs durant ce marché des transferts, mais ont tous deux connus certains échecs. Du côté de Marseille, le nom de Romain Saïss avait été évoqué avec insistance.

L’OM a sondé Romain Saïss cet été

Auteur d’une Coupe du monde de qualité, le défenseur marocain de 33 ans évoluant alors à Besiktas était très convoité dans l’hexagone sur ce mercato estival. Un temps annoncé dans le viseur de l’OM, Romain Saïss confirmait des discussions avec le club phocéen à FootMercato : « Il y avait un intérêt de l’OM. Ça a été, je crois, le premier club avec qui j’ai discuté » . Ce dernier avait également été convoité du côté du RC Lens, désireux de renforcer sa charnière centrale en vue de la Ligue des Champions.

Romain Saïss était à deux doigts de signer à Rennes