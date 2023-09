Le RC Lens boucle un transfert historique, c’est la panique en interne

Benjamin Labrousse

Face à l’AS Monaco ce samedi soir, le RC Lens a concédé une troisième défaite (3-0) en quatre matchs et confirme un peu plus son mauvais état de forme. Avant-dernier de Ligue 1, le club lensois devra se rattraper face à Metz le 17 septembre prochain. Mais alors que Seko Fofana a été vendu tout comme Loïs Openda (parti pour la somme record de 43M€), Franck Haise a interpellé ses joueurs à ce sujet.

Rien ne va plus au RC Lens. Après la gifle reçue sur la pelouse du PSG (3-1) la semaine dernière, le club lensois a de nouveau concédé trois buts ce samedi soir face à l’AS Monaco, désormais leader de Ligue 1. Pire défense du championnat de France avec 10 buts encaissés en seulement quatre matchs, Lens doit se ressaisir.

Le RC Lens imite le PSG, c’est le jackpot https://t.co/8IvWhZsDPQ pic.twitter.com/frY2tpkrvq — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

Lens doit se ressaisir face à Metz

Car au sortir de la trêve internationale, les Sang et Or auront l’occasion de se relancer à domicile face à Metz avant de connaître l’excitation de la Ligue des Champions avec un déplacement le 20 septembre à Séville.

«Si les joueurs attendent que Fofana et Openda soient là contre Metz, ils peuvent attendre longtemps»