Une belle affaire échappe à l’OM sur le mercato

Auteur d’une grosse Coupe du monde avec le Maroc, Romain Saïss était courtisé par l’OM durant le mercato. Une piste concrète pour le défenseur de 33 ans, également dans le viseur du RC Lens et du LOSC, qui s’est finalement engagé en faveur de la formation saoudienne d’Al-Sadd pour 2,5M€.

L'OM, Lens et Lille étaient intéressés

Pourtant, plusieurs pistes s’offraient à Romain Saïss en Ligue 1. D’après L’Équipe , l’OM, le LOSC et le RC Lens étaient des options concrètes pour l’international marocain, surtout les deux formations du nord de la France, mais c’est bien Al-Sadd qui a obtenu ses services pour 2.5M€.

Saïss confirme les discussions