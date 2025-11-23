Mercato : Annoncé à l’OM, il vit un véritable cauchemar !

L’été dernier, Olivier Boscagli arrivait en fin de contrat avec le PSV Eindhoven. Libre, le défenseur français avait été très courtisé par l’OM, mais avait finalement décidé de s’engager en faveur de Brighton. Un choix qui n’est pour le moment pas payant, alors que le joueur de 28 ans, qui ne semble pas faire partie des plans de son coach.
Auteur d’un très bon début de saison, du moins en championnat, l’OM semble avoir réussi de beaux coups sur le mercato estival. Pourtant, le club phocéen a dû faire face à certains loupés, comme cela a pu être le cas avec Olivier Boscagli. Le défenseur français, qui arrivait en fin de contrat avec le PSV Eindhoven, était fortement courtisé par Marseille.
Convoité par l’OM, Boscagli galère
Mais finalement, l’ancien de l’OGC Nice a opté pour l’option Premier League et s’est engagé en faveur de Brighton. Cependant, l’aventure est déjà très compliquée en Angleterre pour Olivier Boscagli. Ce samedi, le joueur de 28 ans a effectué ses débuts en championnat face à Brentford, mais a été remplacé à la pause.
Son coach l’a prévenu
S’il aurait pu retrouver la Ligue 1, Boscagli galère en Outre-Manche. Le jeune entraîneur de Brighton Fabian Hürzeler reconnaît que son adaptation est difficile : « Ce n’est pas une situation facile pour lui. J’en ai parlé avec lui : il doit veiller à bien s’entraîner, à respecter nos principes et à adhérer à notre culture. C’est l’essentiel », confiait le coach allemand récemment.