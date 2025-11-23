Mercato : Annoncé à l’OM, il vit un véritable cauchemar !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, Olivier Boscagli arrivait en fin de contrat avec le PSV Eindhoven. Libre, le défenseur français avait été très courtisé par l’OM, mais avait finalement décidé de s’engager en faveur de Brighton. Un choix qui n’est pour le moment pas payant, alors que le joueur de 28 ans, qui ne semble pas faire partie des plans de son coach.

Auteur d’un très bon début de saison, du moins en championnat, l’OM semble avoir réussi de beaux coups sur le mercato estival. Pourtant, le club phocéen a dû faire face à certains loupés, comme cela a pu être le cas avec Olivier Boscagli. Le défenseur français, qui arrivait en fin de contrat avec le PSV Eindhoven, était fortement courtisé par Marseille.

Convoité par l’OM, Boscagli galère Mais finalement, l’ancien de l’OGC Nice a opté pour l’option Premier League et s’est engagé en faveur de Brighton. Cependant, l’aventure est déjà très compliquée en Angleterre pour Olivier Boscagli. Ce samedi, le joueur de 28 ans a effectué ses débuts en championnat face à Brentford, mais a été remplacé à la pause.