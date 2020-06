Foot - Mercato

Mercato : Alexis Sanchez tout proche… de l’Inter !

Publié le 1 juin 2020 à 8h33 par La rédaction mis à jour le 1 juin 2020 à 8h34

Suite à la vente définitive de Mauro Icardi au PSG, l’Inter travaillerait désormais sur d’autres dossiers importants du mercato. Et le club italien devrait reconduite le prêt d’Alexis Sanchez…