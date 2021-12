Foot - Mercato - Milan AC

Mercato : Adli ne pense pas encore au Milan AC !

Publié le 5 décembre 2021 à 9h25 par La rédaction

Recruté par le Milan AC cet été puis prêté dans la foulée à Bordeaux, Yacine Adli est toutefois pleinement concentré sur sa saison avec les Girondins.