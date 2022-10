Foot - Mercato - OM

Mercato : À l’OM, la mèche est déjà vendue pour cet hiver

Publié le 5 octobre 2022 à 06h45

Thomas Bourseau

Contrairement à la dernière session hivernale des transferts au cours de laquelle l’OM avait enregistré deux arrivées, le directeur technique David Friio a laissé entendre que cet hiver pourrait être bien différent du dernier.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a été fidèle à ses habitudes. Comme ce fut le cas à l’été 2021, le président de l’OM s’est une nouvelle fois montré actif sur le marché des transferts en bouclant pas moins de douze arrivées dont celles d’Alexis Sanchez, d’Eric Bailly, de Jonathan Clauss ou encore de Jordan Veretout.

Bakambu et Kolasinac avaient renforcé l’OM en janvier dernier

À l’occasion du mercato hivernal de 2022, Sead Kolasinac et Cédric Bakambu étaient venus renforcer le groupe de Jorge Sampaoli. Cependant, il se pourrait que son successeur sur le banc de l’OM, à savoir Igor Tudor, ne soit pas le témoin d’énormément de changements au sien de son effectif à la prochaine session hivernale des transferts.

Le directeur technique de l’OM ne prévoit pas de recrues cet hiver