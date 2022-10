Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Le clan Longoria annonce la couleur pour le prochain mercato

Publié le 4 octobre 2022 à 21h15

Jules Kutos-Bertin

Auteur d’un gros mercato l’été dernier, l’OM carbure en championnat mais rencontre plus de difficultés en Ligue des Champions. Questionné sur les possibles mouvements à réaliser cet hiver, David Friio, le directeur technique du club olympien, assure que le travail a été « bien fait cet été ».

Une fois de plus, l’OM aura chamboulé une grande partie de son effectif lors du dernier mercato. Vu les départs, Pablo Longoria n’avait d’autre choix que de revoir en grande partie l’ossature de son équipe. Et pour le moment, si l’on se fie à la Ligue 1, le mercato de l’OM est une grande réussite puisque Igor Tudor et ses hommes sont invaincus après neuf journées.

L’OM en difficultés en Ligue des Champions

La grosse ombre au tableau, c’est la Ligue des Champions. Après trois journées, l’OM n’a pas engrangé que trois points après sa victoire contre le Sporting CP (4-1) qui fait suite à deux défaites face à Tottenham puis l'Eintracht Francfort. Interrogé sur un possible renforcement de l’effectif au mercato hivernal compte tenu des résultats, David Friio, le directeur technique de l’OM, a été clair.

Pas de recrue cet hiver pour l’OM ?