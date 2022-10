Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va bientôt boucler un nouveau transfert

Publié le 4 octobre 2022 à 18h30

La rédaction

Décevant la saison dernière, Arkadiusz Milik a été prêté à la Juventus cet été. L’international polonais retrouve donc la Serie A, après son passage à Naples entre 2016 et 2021. Alors que la saison a repris il y a seulement deux mois, l’attaquant de 28 ans a déjà convaincu les Bianconeri de le conserver. En effet, ils ont l’intention de lever son option d’achat et souhaiteraient le faire avant le prochain mercato hivernal.

Après six premiers mois pleins de promesses, l’Olympique de Marseille attendait plus d’Arkadiusz Milik. Auteur de 7 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 la saison passée, l’international polonais, sous contrat jusqu’en 2025, n’a pas convaincu. Les Phocéens ont donc décidé de s’en séparer cet été. Dans cette optique, l’attaquant âgé de 28 ans a été prêté pour une saison à la Juventus.

« J'étais content d'avoir cette opportunité et j'en ai profité »

« J’ai toujours rêvé de jouer pour un grand club comme la Juve », a récemment confié Arkadiusz Milik dans un entretien accordé à Meczyki . « Le choix d'aller à la Juve a été rapide. Depuis que je suis petit, je voulais jouer pour une grande équipe. J'étais content d'avoir cette opportunité et j'en ai profité. Je n'avais rien à perdre . » Lors de son premier passage en Serie A sous les couleurs de Naples, il avait déjà été lié à un transfert chez les Bianconeri : « oui, j’étais proche d’aller à la Juve dans le passé mais ensuite les deux clubs doivent trouver un accord », avait-il ajouté.

La Stampa : #Milik s’impose déjà comme un titulaire à la Juve. 4 buts en 372 minutes cette saison, un but tous les trois tirs. Son prêt de l’#OM a couté 800.000 euros, option d’achat fixée a 7+2M. pic.twitter.com/0G7pVNuMKo — GuillaumeMP (@Guillaumemp) October 4, 2022

La Juventus veut lever son option d’achat