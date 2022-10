Foot - Mercato - OM

Mercato : Arabie Saoudite, PSG... Le Qatar a plombé la vente de l'OM

Publié le 4 octobre 2022 à 20h30

Arthur Montagne

Alors que l'arrivée de l'Arabie Saoudite à l'OM a longtemps fait fantasmer les fans marseillais, il semblerait que les Saoudiens, avant de racheter Newcastle, n'aient jamais envisagé de s'installer à Marseille. Et pour cause, la peur de ne pas être immédiatement au niveau face au PSG aurait eu raison des ambitions saoudiennes.

Depuis un an et demi, la vente de l'OM est au cœur de tous les fantasmes des supporters marseillais. Il faut dire que des rumeurs sont alimentées concernant l'éventuel intérêt de l'Arabie Saoudite pour racheter le club à Frank McCourt. Néanmoins, l'homme d'affaires américain a toujours tenu à démentir les rumeurs selon lesquelles il souhaiterait vendre l'OM. D'après Pierre Rondeau, économiste du sport, l'Arabie Saoudite n'aurait d'ailleurs jamais tenté de racheter le club phocéen, pour une raison bien simple : l'incapacité à rivaliser immédiatement avec l'ennemi qataris, propriétaires du PSG.

«L'Arabie Saoudite ne voulait pas aller à Marseille»

« Il est connu que l’Arabie Saoudite et le Qatar sont deux frères ennemis qui se détestent. Littéralement, il y a eu des boycotts et des menaces. C’est pour ça qu’ils ont même au fond d’eux, en terme de stratégie pour investir dans le football, ils ne voulaient pas aller à Marseille. S’ils avaient dû vraiment réfléchir, dialoguer, discuter, sur une probable vente et rachat de l’Olympique de Marseille, ce qui n’est jamais arrivé. Mais s’ils avaient dû y réfléchir, ils ne pouvaient pas prendre le risque, vis-à-vis du Qatar qui est vraiment leur pire ennemi, perdre pendant 5 ans avant de pouvoir s’installer dans la durée et devenir un club compétitif », explique Pierre Rondeau au micro de RMC avant de poursuivre.

L'Arabie Saoudite préfère Newcastle... pour éviter le PSG