Mercato : À l’étranger, ils voulaient piller l’OM !

Jonathan Clauss ne semblait plus être le bienvenu du côté de l’OM en cette fin de mercato hivernal. De par son investissement jugé insuffisant, l’international français aurait pu rebondir à Villarreal si tel avait été son souhait. Marcelino a semblé l’attendre dans le sud de l’Espagne, au même titre qu’Ismaïla Sarr.

Lors du dernier mercato hivernal, il y a eu du mouvement du côté de l’OM. En effet, quatre joueurs ont déposé leurs valises dans la cité phocéenne, le dernier en date étant Quentin Merlin. Et dans le sens des départs, Renan Lodi et Vitinha notamment ont plié bagage. Mais lors de la dernière semaine du marché de janvier, c’est Jonathan Clauss qui semble avoir été poussé vers la sortie.

Poussé vers la sortie, Jonathan Clauss avait un ticket en Espagne avec Marcelino

L’Équipe révélait d’ailleurs la semaine dernière que des intermédiaires travailler sur l’éventuel départ de Jonathan Clauss pour Galatasaray ou encore Feyenoord. Mais ce ne fut pas les uniques options de l’international français. Selon Téléfoot , Villarreal aurait aussi été intéressé. Et pour cause, l’ex-entraîneur de l’OM qui officie désormais à Villarreal, à savoir Marcelino, aurait poussé pour que Clauss le rejoigne en Espagne cet hiver. En vain puisque la recrue estivale de 2022 de l’OM n’avait aucunement l’intention de quitter Marseille.

En plus de Clauss, Marcelino attendait Sarr à Villarreal !