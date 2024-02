L'OM s'est trouvé un nouveau Ribéry au mercato

Arnaud De Kanel

Face au départ inattendu de Renan Lodi pour l'Arabie saoudite, l'OM a été contraint de recruter un nouveau latéral gauche avec l'étoffe de titulaire. Dans un premier temps tournés vers Adrien Truffert, les regards se sont finalement braqués sur Quentin Merlin. Et pour Stéphane Ziani, son caractère n'est pas sans rappeler celui d'un certain Franck Ribéry.

Le côté gauche de l'OM a fait peau neuve durant ce mercato hivernal avec les arrivées d'Ulisses Garcia et de Quentin Merlin. Le second vient remplacer Renan Lodi et il pourrait même débuter la rencontre face à l'OL ce dimanche soir. Son caractère insouciant rappelle celui de Franck Ribéry selon Stéphane Ziani.

«C’est quelqu’un d’authentique et d’insouciant à la Vérétout ou Ribéry»

« La pression marseillaise va le stimuler, pas l’inhiber. C’est quelqu’un d’authentique et d’insouciant à la Vérétout ou Ribéry, ce caractère me fait penser qu’il va réussir à Marseille, un endroit où tu échoues si tu intellectualises trop les choses », a déclaré l'ancien milieu de terrain dans les colonnes de La Provence au sujet de Quentin Merlin. Il se remémore d'ailleurs la force de caractère du latéral gauche lors de ses débuts au FC Nantes.

«Il avait tout pour se déchirer, mais il a été bon»